Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 декабря 2021: количество зараженных выросло на 654 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 654 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 декабря 2021 - заразились еще 184 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 654 пациентов. Общее число зараженных составило 184 019.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 34,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,6% – от 46 до 65 лет; 13,1% – от 66 до 79 лет; 5,4% – старше 80 лет; 13% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 335 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 40 человек.

За сутки выздоровели 805 зараженных. За все время от ковида вылечились 158 320 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 14 женщин в возрасте от 47 до 83 лет и 12 мужчин в возрасте от 53 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 155 человека.

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