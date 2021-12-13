Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 декабря 2021: за сутки опасный вирус подхватили еще 652 дончанина

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 652 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 декабря 2021 - заразились еще 185 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 652 пациентов. Общее число зараженных составило 183 365.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 32,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,3% – от 46 до 65 лет; 19,9% – от 66 до 79 лет; 5,4% – старше 80 лет; 11% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 357 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 35 человек.

За сутки выздоровел 756 зараженный. За все время от ковида вылечились 157 515 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 38 до 93 лет и девять мужчин в возрасте от 56 до 82 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 129 человека.

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