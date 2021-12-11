Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 декабря 2021: количество инфицированных в регионе увеличилось

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 654 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 декабря 2021 - заразились еще 184 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 654 пациентов. Общее число зараженных составило 182 064.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 38,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30% – от 46 до 65 лет; 15,7% – от 66 до 79 лет; 5,4% – старше 80 лет; 10,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 330 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 31 человек.

За сутки выздоровел 631 зараженный. За все время от ковида вылечились 156 036 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 32 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 45 до 90 лет и 16 мужчин в возрасте от 36 до 91 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 074 человека.

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