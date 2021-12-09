Коронавирус в Ростове-на-Дону 9 декабря 2021: выздороветь удалось 586 дончанам

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 655 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 9 декабря 2021 - заразились еще 188 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 655 пациентов. Общее число зараженных составило 180 762.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34% – от 46 до 65 лет; 17,7% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 6,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 463 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 35 человек.

За сутки выздоровели 586 зараженных. За все время от ковида вылечились 154 812 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 35 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 45 до 94 лет и 16 мужчин в возрасте от 53 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 009 человека.

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