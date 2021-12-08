Коронавирус в Ростове-на-Дону 8 декабря 2021: количество зараженных увеличилось на 651 человека

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 651 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону 8 декабря 2021 - заразились еще 188 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 651 пациента. Общее число зараженных составило 180 107.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,7% – от 46 до 65 лет; 15,5% – от 66 до 79 лет; 6,3% – старше 80 лет; 7,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 480 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 37 человек.

За сутки выздоровели 590 зараженных. За все время от ковида вылечились 154 226 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 38 инфицированных. Это 24 женщины в возрасте от 45 до 91 года и 14 мужчин в возрасте от 43 до 90 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 974 человека.

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