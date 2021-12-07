Коронавирус в Ростове-на-Дону 7 декабря 2021: от болезни скончались еще 33 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 652 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 7 декабря 2021 - заразились еще 185 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 652 пациентов. Общее число зараженных составило 179 456.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,6% – от 46 до 65 лет; 13,7% – от 66 до 79 лет; 4,8% – старше 80 лет; 7,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 477 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 29 человек.

За сутки выздоровели 594 зараженных. За все время от ковида вылечились 153 636 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 33 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 59 до 94 лет и 13 мужчин в возрасте от 58 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 936 человек.

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