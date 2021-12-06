Коронавирус в Ростове-на-Дону 6 декабря 2021: вирус обнаружился у 650 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 650 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 6 декабря 2021 - заразились еще 187 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 650 пациентов. Общее число зараженных составило 178 804.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,4% – от 46 до 65 лет; 17,2% – от 66 до 79 лет; 6,3% – старше 80 лет; 9,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 449 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 43 человека.

За сутки выздоровели 593 зараженных. За все время от ковида вылечились 153 042 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 36 инфицированных. Это 22 женщины в возрасте от 47 до 91 года и 14 мужчин в возрасте от 46 до 90 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 903 человека.

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