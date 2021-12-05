Коронавирус в Ростове-на-Дону 5 декабря 2021: в донском регионе вирус обнаружился у 656 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 656 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону 5 декабря 2021 - заразились еще 189 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 656 пациентов. Общее число зараженных составило 178 154.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,5% – от 46 до 65 лет; 16,3% – от 66 до 79 лет; 6,9% – старше 80 лет; 6,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 485 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 43 человека.

За сутки выздоровели 602 зараженных. За все время от ковида вылечились 152 449 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 35 инфицированных. Это 25 женщин в возрасте от 44 до 98 лет и 10 мужчин в возрасте от 57 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 867 человека.

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