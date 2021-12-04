Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 декабря 2021: смертельно опасный вирус выявили у 655 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 655 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 декабря 2021 - заразился еще 191 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 655 пациентов. Общее число зараженных составило 177 498.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,1% – от 46 до 65 лет; 19,2% – от 66 до 79 лет; 7,2% – старше 80 лет; 9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 453 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 41 человек.

За сутки выздоровели 613 зараженных. За все время от ковида вылечились151 847 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 31 инфицированного. Это 21 женщина в возрасте от 56 до 90 лет и 10 мужчин в возрасте от 67 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 832 человека.

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