Коронавирус в Ростове-на-Дону 3 декабря 2021: еще 649 дончан заболели коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 649 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 3 декабря 2021 - заразились еще 188 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 649 пациентов. Общее число зараженных составило 176 843.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,7% – от 46 до 65 лет; 15,9% – от 66 до 79 лет; 10,9% – старше 80 лет; 8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 3 451 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 36 человек.

За сутки выздоровели 614 зараженных. За все время от ковида вылечились 151 234 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 39 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 47 до 84 лет и 20 мужчин в возрасте от 32 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвой коронавируса стал 8 801 человек.

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