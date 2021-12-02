Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 декабря 2021: медики выявили коронавирус у 650 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 650 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 декабря 2021 - заразились еще 190 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 650 пациентов. Общее число зараженных составило 176 194.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,3% – от 46 до 65 лет; 15,4% – от 66 до 79 лет; 4,8% – старше 80 лет; 8,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 596 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 40 человек.

За сутки выздоровели 611 зараженных. За все время от ковида вылечились 150 620 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 33 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 47 до 91 года и 14 мужчин в возрасте от 49 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 8 762 человек.

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