Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 декабря 2021: опасный вирус подхватили еще 653 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 653 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 декабря 2021 - заразился еще 191 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 653 пациентов. Общее число зараженных составило 175 544.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,5% – от 46 до 65 лет; 14,4% – от 66 до 79 лет; 5,8% – старше 80 лет; 10,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 664 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 36 человек.

За сутки выздоровели 625 зараженных. За все время от ковида вылечились 150 009 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 34 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 29 до 91 года и 17 мужчин в возрасте от 47 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 8 729 человек.

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