Коронавирус в Ростове-на-Дону 30 ноября 2021: за сутки коронавирусом заразились еще 655 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 655 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 30 ноября 2021 - заразились еще 186 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 655 пациентов. Общее число зараженных составило 174 891.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,8% – от 46 до 65 лет; 15,1% – от 66 до 79 лет; 6,6% – старше 80 лет; 8,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 645 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 38 человек.

За сутки выздоровели 629 зараженных. За все время от ковида вылечились 149 384 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 40 инфицированных. Это 26 женщин в возрасте от 61 до 95 лет и 14 мужчина в возрасте от 31 до 91 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 8 695 человек.

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