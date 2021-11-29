Коронавирус в Ростове-на-Дону 29 ноября 2021: медики выявили вирус у 654 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 654 дончанина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 29 ноября 2021 - заразились еще 188 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 654 пациентов. Общее число зараженных составило 174 236.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,7% – от 46 до 65 лет; 18,3% – от 66 до 79 лет; 5,8% – старше 80 лет; 8,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 695 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 33 человека.

За сутки выздоровели 629 зараженных. За все время от ковида вылечились 148 755 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 34 инфицированных. Это 23 женщины в возрасте от 56 до 88 лет и 11 мужчина в возрасте от 52 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 8 655 человек.

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