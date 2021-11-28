Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 ноября 2021: выздороветь удалось 615 пациентам

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 651 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 ноября 2021 - заразились еще 189 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 651 пациента. Общее число зараженных составило 173 582.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,7% – от 46 до 65 лет; 16% – от 66 до 79 лет; 6,6% – старше 80 лет; 8,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 794 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 33 человека.

За сутки выздоровели 615 зараженных. За все время от ковида вылечились 148 126 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 42 инфицированных. Это 21 женщина в возрасте от 56 до 85 лет и 21 мужчина в возрасте от 42 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 8 621 человек.

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