Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 ноября 2021: в регионе коронавирус обнаружили у 646 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 646 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 ноября 2021 - заразились еще 187 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 646 человек. Общее число зараженных составило 172 931.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,4% – от 46 до 65 лет; 15,9% – от 66 до 79 лет; 6,5% – старше 80 лет; 8,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 895 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 37 человек.

За сутки выздоровели 614 зараженных. За все время от ковида вылечились 147 511 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 39 инфицированных. Это 27 женщины в возрасте от 29 до 87 лет и 12 мужчин в возрасте от 44 до 91 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 579 человек.

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