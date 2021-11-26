Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 ноября 2021: вирус подтвердился у 638 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 638 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 ноября 2021 - заразились еще 188 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 638 человек. Общее число зараженных составило 172 285.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,9% – от 46 до 65 лет; 17,4% – от 66 до 79 лет; 5,5% – старше 80 лет; 8,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 976 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 48 человек.

За сутки выздоровели 612 зараженных. За все время от ковида вылечились 146 897 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 38 инфицированных. Это 24 женщины в возрасте от 53 до 95 лет и 14 мужчин в возрасте от 58 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 540 человек.

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