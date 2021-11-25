Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 ноября 2021: в регионе опасный вирус подхватили еще 644 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 644 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 ноября 2021 - заразились еще 190 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 644 человек. Общее число зараженных составило 171 647.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,6% – от 46 до 65 лет; 17,8% – от 66 до 79 лет; 7,8% – старше 80 лет; 9,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 128 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 40 человек.

За сутки выздоровели 617 зараженных. За все время от ковида вылечились 146 285 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 37 инфицированных. Это 22 женщины в возрасте от 44 до 87 лет и 15 мужчин в возрасте от 46 до 95 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 502 человек.

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