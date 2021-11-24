Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 ноября 2021: еще 650 дончан заразились коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 650 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 ноября 2021 - заразились еще 190 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 650 человек. Общее число зараженных составило 171 003.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,8% – от 46 до 65 лет; 16,9% – от 66 до 79 лет; 6,6% – старше 80 лет; 9,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 252 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 44 человек.

За сутки выздоровели 608 зараженных. За все время от ковида вылечились 145 668 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 38 инфицированных. Это 24 женщины в возрасте от 42 до 86 лет и 14 мужчин в возрасте от 44 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 465 человек.

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