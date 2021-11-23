Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 ноября 2021: у 653 дончан выявили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 653 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 ноября 2021 - заразились еще 193 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 653 человек. Общее число зараженных составило 170 353.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,8% – от 46 до 65 лет; 17,5% – от 66 до 79 лет; 4,9% – старше 80 лет; 8,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 241 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 40 человек.

За сутки выздоровели 609 зараженных. За все время от ковида вылечился 145 060 житель Дона.

Подтвердилась смерть 36 инфицированных. Это 21 женщины в возрасте от 37 до 97 лет и 15 мужчин в возрасте от 44 до 93 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 427 человек.

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