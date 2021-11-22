Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 ноября 2021: опасным вирусом оказались заражены еще 656 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 656 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 ноября 2021 - заразились еще 194 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 656 человек. Общее число зараженных составило 169 700.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,8% – от 46 до 65 лет; 17,4% – от 66 до 79 лет; 5,6% – старше 80 лет; 9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 377 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 49 человек.

За сутки выздоровели 614 зараженных. За все время от ковида вылечился 144 451 житель Дона.

Подтвердилась смерть 38 инфицированных. Это 22 женщины в возрасте от 43 до 87 лет и 16 мужчин в возрасте от 41 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 391 человек.

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