Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 ноября 2021: 650 дончан за сутки подхватили вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 650 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 ноября 2021 - заразились еще 198 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 650 человек. Общее число зараженных составило 168 390.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,8% – от 46 до 65 лет; 13,2% – от 66 до 79 лет; 4,9% – старше 80 лет; 9,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 586 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 47 человек.

За сутки выздоровели 594 зараженных. За все время от ковида вылечились 143 223 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 36 инфицированных. Это 19 женщины в возрасте от 42 до 85 лет и 17 мужчин в возрасте от 36 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 314 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 19 ноября 2021: за сутки вирус унес жизни 34 человек.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 19 ноября 2021 года.