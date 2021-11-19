Коронавирус в Ростове-на-Дону 19 ноября 2021: за сутки вирус унес жизни 34 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 643 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 19 ноября 2021 - заразились еще 194 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 643 человек. Общее число зараженных составило 167 740.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,6% – от 46 до 65 лет; 17,7% – от 66 до 79 лет; 5,1% – старше 80 лет; 7,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 796 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 43 человек.

За сутки выздоровели 609 зараженных. За все время от ковида вылечились 142 629 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 34 инфицированных. Это 23 женщины в возрасте от 47 до 95 лет и 11 мужчин в возрасте от 42 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 278 человек.

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