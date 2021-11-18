Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 ноября 2021: опасный вирус на Дону подхватили еще 645 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 645 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 ноября 2021 - заразились еще 196 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 645 человек. Общее число зараженных составило 167 097.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,7% – от 46 до 65 лет; 16,7% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 10,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 904 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 39 человек.

За сутки выздоровели 611 зараженных. За все время от ковида вылечились 142 020 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 35 инфицированных. Это 21 женщина в возрасте от 50 до 94 лет и 14 мужчин в возрасте от 48 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 244 человека.

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