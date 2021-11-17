Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 ноября 2021: вирус подтвердился у 646 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 646 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 ноября 2021 - заразились еще 199 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 646 человек. Общее число зараженных составило 166 452.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,2% – от 46 до 65 лет; 15,6% – от 66 до 79 лет; 5,7% – старше 80 лет; 10,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 985 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 54 человека.

За сутки выздоровели 616 зараженных. За все время от ковида вылечились 141 409 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 33 инфицированных. Это 22 женщины в возрасте от 56 до 94 лет и 11 мужчин в возрасте от 43 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 209 человек.

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