Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 ноября 2021: за сутки было выявлено 652 зараженных

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 652 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 ноября 2021 - заразился еще 201 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 652 человек. Общее число зараженных составило 165 806.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 36,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,5% – от 46 до 65 лет; 15% – от 66 до 79 лет; 5,5% – старше 80 лет; 10,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 990 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 53 человека.

За сутки выздоровели 630 зараженных. За все время от ковида вылечились 140 793 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 32 инфицированных. Это 17 женщина в возрасте от 60 до 89 лет и 15 мужчин в возрасте от 56 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 176 человека.

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