Коронавирус в Ростове-на-Дону 15 ноября 2021: еще 654 человека подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 654 человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 15 ноября 2021 - заразились еще 202 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 654 человек. Общее число зараженных составило 165 154.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,8% – от 46 до 65 лет; 14,4% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 11% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 5 111 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 57 человек.

За сутки выздоровел 621 зараженный. За все время от ковида вылечились 140 163 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 31 инфицированного. Это 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет и десять мужчин в возрасте от 51 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8 144 человека.

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