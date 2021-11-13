Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 ноября 2021: 655 зараженных обнаружились в регионе

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 655 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 ноября 2021 - заразились еще 204 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 655 человек. Общее число зараженных составило 163 843.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,2% – от 46 до 65 лет; 15,7% – от 66 до 79 лет; 4,4% – старше 80 лет; 10% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 5 239 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 45 человек.

За сутки выздоровели 617 зараженных. За все время от ковида вылечились 138 922 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 32 инфицированных. Это 21 женщина в возрасте от 62 до 91 года и 11 мужчин в возрасте от 36 до 93 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 8 080 человек.

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