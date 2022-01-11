Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 января 2022: число зараженных за сутки вновь стало расти

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 355 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 января 2022 - заразились еще 126 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 355 пациентов. Общее число зараженных составило 197 116.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,1% – от 46 до 65 лет; 18,6% – от 66 до 79 лет; 6,5% – старше 80 лет; 9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 879 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 30 человек.

За сутки выздоровели 602 зараженных. За все время от ковида вылечились 179 272 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 16 инфицированных. Это 12 женщин в возрасте от 62 до 92 лет и четыре мужчины в возрасте от 56 до 93 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 799 человек.

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