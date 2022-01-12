«Жили в палатке в чистом поле»: как супруги из Ростова стали спасать редких лошадей

Надежда Скрипкина и Дмитрий Савицкий связали свою жизнь с лошадьми. Фото: Ольга Алехина

Семья из Ростова еще девять лет назад имела весьма смутное представление о лошадях.

- Мы с мужем и жили, и живем в квартире. Поэтому не могли себе позволить завести даже собаку. О том, что когда-нибудть купим коня, даже подумать не могли, - говорит Надежда Скрипкина корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

НЕОЖИДАННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Но однажды женщина узнала, что один из конезаводов донского края закрывается.

- Лошадей хотели отправить чуть ли не на бойню. Я уговорила мужа поехать посмотреть, что там происходит, - продолжает Надежда.

А в Ростов-на-Дону пара вернулась уже с договором о покупке скакуна.

- Это была лошадь донской породы по кличке Брант. В городе мы нашли конюшню, в которую временно поселили нашего друга. А сами с мужем задумались о том, что делать дальше, - рассказывает ростовчанка.

Благодаря Бранту супруги начали изучать лошадей.

- Съездили в Москву, прошли обучение у опытного тренера, который нам рассказал не только о том, как ухаживать за скакунами, но и о том, какие тенденции в Европе по их содержанию и воспитанию. Так мы пришли к пониманию того, что нашли дело всей своей жизни, - говорит Надежда.

ДОНЧАКОВ ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ АМУРСКИХ ТИГРОВ

По словам девушки, раньше в донских степях можно было увидеть многотысячные табуны дончаков.

- Сейчас же состояние донской породы весьма печально. Во всем мире количество конематок составляет не более 230 штук, в то время как внесенных в Красную книгу амурских тигров, которых охраняет государство, в разы больше. Если сейчас ничего не предпринять, то наши внуки увидят донскую лошадь только на картинке. Мы с мужем очень хотим сохранить эту прекрасную популяцию, - продолжает ростовчанка.

Для того, чтобы приблизиться к цели, семья первым делом купила землю – два с половиной гектара в чистом поле в тридцати километрах от Ростова.

- Там не было электричества и воды. Мы привезли генератор, а рабочие пробурили скважину, - рассказывает девушка.

ЖИЗНЬ В ПАЛАТКЕ В ЧИСТОМ ПОЛЕ

С этого и началась стройка, которая продолжается вот уже пять лет.

- Первым делом своими руками возвели паддок – это огороженная площадка с домиком для лошади, конюшня под открытым небом, - поясняет Надежда. – Сейчас таких паддоков уже пять.

Первые несколько месяцев супруги жили в палатке. Потом купили бытовку.

- А без нее - никуда. Ведь лошадей, а у нас их уже 18, без присмотра оставлять нельзя ни на день, - говорит Надежда.

Женщина признается, что сейчас ухаживать за золотистыми красавцами стало проще – семье помогает конюх.

- А поначалу с мужем по очереди ночевали в поле. Неделю - он, а другую – я, - вспоминает Надежда.

Но это не все трудности. К примеру, накормить питомцев - тоже дело серьезное. В сутки лошадки съедают 400 килограммов сена! А еще им нужен овес, жмых, витамины.

- А так как подъезда к нашей территории нет, то по осени, когда из-за бездорожья по полю на машине ну никак не проехать, носим мешки с овсом с мужем на себе, - поясняет собеседница издания.

Но все эти проблемы вмиг забываются рядом с красавцами-дончаками.

- Это прекрасные, умные, благородные, расположенные к людям животные. И относиться к ним надо как к личностям, тогда они ответят взаимностью – любовью, преданностью и уважением, - сказала Надежда.

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