Как поездка до Ростова может стоить всех сбережений

Уже и в приложении для поиска попутчиков облюбовали мошенники Фото: Евгения ГУСЕВА

«Ну вот, теперь и здесь пополам с честными людьми — мошенники!» Мы все уже привыкли к звонкам и СМС-кам от «службы безопасности» известных банков, к тому, что размещая в интернете объявление о продаже чего угодно, из 10 сообщений только два от силы будут от реальных покупателей, а остальные — от мошенников, а теперь обманщики заполонили еще и сайты по поиску попутчиков.

Как их распознать, насколько можно пострадать и что делать, если оказался обманутым? Жители Ростовской области рассказали корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как чуть не лишились всех своих денег, а мы узнали у юриста, чем как обезопасить себя, если едешь частным транспортом.

НЕОБЫЧНО МНОГО ПОЕЗДОК

- В конце новогодних каникул, нагостевавшись у родителей, проведав друзей в области, собиралась ехать в Ростов, чтобы в понедельник выйти на работу. Дело было в селе в 173 километрах от донской столицы. Рейсов в областной центр немного, и последний в субботу да еще и праздничную — в три часа дня, - рассказывает Анна.

Мне было удобнее поехать вечером, поэтому решила поискать подходящую поездку в интернете на сайте поиска попутчиков. Всегда без проблем уезжала из райцентра неподалеку — вариантов полно, расстояние плюс-минус то же самое. Только друзья из местных предупредили, что поездок из этого села не найду — их размещают очень редко.

Как ни странно, приложение в телефоне выдало сразу пять поездок в этом направлении. Одну — тот самый рейс на автобусе и четыре — от попутчиков на личных автомобилях. Не удивилась: все-таки праздники заканчиваются, послезавтра всем на работу, вот и едут массово.

Поездка может не состояться, а с карты могут украсть все средства Фото: Иван ВИСЛОВ

С СЫНОМ НА ФОТО

- Из предложенных поездок меня устраивала та, что стартовала в 20.00. Водитель ехал из Невиномысска. Денег брал, правда, меньше обычного рублей на сто. Подумала, потому что пока неопытный пользователь сайта: зарегистрировался только в январе, и отзывов пока всего два, а как наездит больше десятка поездок — сразу ценник поднимет. Да и на фото был обычный мужчина лет сорока с обнимающим его мальчонкой лет трех-четырех — доброе домашнее фото. Из трех пассажирских сидений занято было пока только одно. Решено — еду с ним!

Если раньше в описании каждой поездки был телефон водителя, и ты мог сразу созвониться и уточнить детали, выбрать того, с кем будет удобнее ехать, то теперь сайт скрыл номера и сделал бронь платной.

Бывало так, что для поездки из родного города приходилось бронировать одну поездку, ждать, пока водитель ее подтвердит, и только тогда становился виден его номер. После звонишь и выясняешь, что поездка тебе и не подходит: то конечной точкой центр укажут, а сами на заправке за городом высаживают, то время выезда перенес, а на сайте еще не исправил. Тогда бронируешь еще другую поездку и действуешь по тому же сценарию. А каждая бронь стоит денег. Допустим, из этого населенного пункта — 70 рублей.

Если в итоге вам с водителем не по пути, он отменяет бронь, а деньги возвращаются пассажиру в течение пяти дней.

Прежде, чем найти попутную машину, стоит внимательно изучить профиль водителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ОПЛАТИТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС»

- Водитель через несколько минут подтвердил поездку, и мы увидели телефоны друг друга. Он написал мне уже не в приложении, а в мессенджере. Спросил про детали поездки: будет ли багаж, где лучше по пути подобрать. А потом неожиданно пишет: «Оформите страховочный занос за поездку. Направьте скриншот, пожалуйста, как сделаете» и присылает ссылку на оплату, очень похожую на ссылку на сам сайт.

Сказала, что уже оплатила бронь, и этого достаточно. «Как, вы такого никогда не делали? То вы сервисный сбор оплачивали, а это - гарантийный. Ознакомьтесь», - пишет водитель и посылает скриншот картинки, которая якобы появится при переходе по ссылке: «Оплатите взнос за поездку, чтобы гарантировать ваше присутствие на месте встречи. Наши водители отдают предпочтение попутчикам, у которых оплачен взнос за поездку. В случае, если попутчик отменяет запрос на поездку менее чем за 24 часа до начала поездки, взнос переходит водителю как компенсация».

Но мы же люди ученые: вон каждый день в новостях про пару-тройку обманутых интернет-мошенниками рассказывают. Вбиваю в поисковик название сайта и слова «гарантийный взнос»: каждая статья просто кричала о мошенничестве.

То, что водитель и пассажир регистрируются по паспортным данным в приложении, не всегда гарант безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОЖИМАЛ ТРИГГЕРОМ СРОЧНОСТИ

- А в это время водитель дожимал, как умелый маркетолог, триггером срочности: «Оформите, пожалуйста, сейчас». И потом каждую минуту: «Жду», «Жду оформления», «Направил вам ссылку, скопируйте и вставьте».

Отвечаю, что приложение само не разрешает это делать и присылаю скриншот из своего личного кабинета: «Никогда не переходите по ссылкам от водителей для перевода средств. Всегда оплачивайте поездку наличными из рук в руки». А он: «Это ссылка из личного кабинета, у меня даже личность подтверждена».

Подтверждена, как же. Из базы паспортов в подпольной организации микрозаймов твой паспорт. Написала ему, чтобы отменял поездку, что он, собственно, и сделал. А деньги за бронь мне сайт вернул на четвертый день.

Ищем дальше — у нас же еще три поездки на выбор — на 16 часов, 17 и 19, а наш «мошенник» мгновенно перенес выезд на полтора часа позднее. Остальные три водителя — без аватарки. Захожу проверить профили — все созданы в январе 2022 года, которого только восьмой день тогда шел, заметьте... У всех по 2-3 отзыва, и когда они успели эти поездки накатать?

Представила, как эти профили создал один человек, и так развлекается и зарабатывает где-нибудь в колонии, как получает доступ к банковским картам своих жертв и списывает с них все, что есть: где пару тысяч, где — целую получку, а если до кредитки удастся дорваться, то лимиты сегодня исчисляются сотнями тысяч. Страшно...

Пришлось все-таки ехать на автобусе пораньше. И бронировала место уже не на сайте, а по телефону в кассе автовокзала. Не потому что не доверяю, а потому что впечатление испортилось. Нет, я не откажусь от поездок с помощью сервиса поиска попутчиков, но буду внимательно смотреть на профили водителей: кто давно создал профиль, совершил уже много поездок, получил достаточно отзывов. И главное — если пришлют еще раз ссылку на дополнительную оплату, переходить по ней, конечно, не буду и никому не советую. А еще пожалуюсь администрации сайта на такой аккаунт.

Надежного водителя можно определить по профилю: он создан давно, уже много поездок совершено и получены десятки отзывов Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Деньги можно вернуть, если действовать быстро

Юрист Ольга Дацко рассказала, как вернуть деньги, даже если мошенники завладели доступом к вашей банковской карте онлайн и перевели с нее деньги от имени владельца.

- Здесь руководствуемся теми же правилами безопасности, которые действуют в сфере интернет-покупок. Насторожить должна существенно низкая цена на проезд, требование предоплаты, если аккаунт зарегистрирован несколько дней назад, и когда торопят с решением и переводом средств. Лучше завести отдельную банковскую карточку для интернет-покупок, в том числе на бронь поездок.

А когда человек понимает, что его обманули, и стали списывать деньги со счета, сразу же звонит в банк, чтобы ему заблокировали все операции по карте. Потому что по закону в течение суток вы имеете право отменить любые операции, совершенные по вашей карте и вернуть деньги. Дается распоряжение об отмене последних операций по карте — возврате денежных средств. А дальше пишете заявление в банк о проведенной мошеннической операции. И дальше уже начинают действовать правоохранители.

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