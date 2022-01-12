Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 января 2022: число зараженных возросло на 358 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 358 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 января 2022 - заразились еще 132 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 358 пациентов. Общее число зараженных составило 197 474.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,1% – от 46 до 65 лет; 11,2% – от 66 до 79 лет; 6,7% – старше 80 лет; 9,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 920 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 32 человека.

За сутки выздоровели 336 зараженных. За все время от ковида вылечились 179 608 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 18 инфицированных. Это 11 женщин в возрасте от 58 до 82 лет и семь мужчин в возрасте от 58 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 817 человек.

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