Белый конь, атаман и красотки: как раньше колядовали на Дону

Колядки на Дону появились в 18 веке Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Не за горами Старый Новый год. С 13 на 14 января ростовчане, по традиции, будут гадать и есть вареники с сюрпризами. Некоторые, возможно, даже отправятся колядовать.

О том, как проходили колядки на Дону в старину, рассказала историк Юрий Круглов.

По словам ученого, такая традиция сформировалась у казаков в 18 веке.

- Это произошло после того, как жизнь на Дону стала безопасной. Ведь еще в 1780-ых годах на станицы совершались набеги, населению было не до веселья, а вот в середины 18 века люди смогли позволить себе праздники, - говорит Юрий Круглов.

Заранее выбирали колядочного атамана. Затем - лошадку, в идеале – белую. Запрягали ее в повозку.

Еще в праздничном процессе участвовали две-три красавицы, а также друзья атамана.

- С собой они брали пшено, ярко расписанные мешки и святочные звезды. После этого группа начинала объезжать станицу, - продолжает эксперт.

У каждого дома компания останавливалась и, если хозяева открывали двери, исполняла красивые рождественские песни. В ответ хозяева выносили колядовщикам угощенья: пироги, колбасу, сухую рыбу. Бывало, благодарили самогоном или наливкой.

- Но, случалось, что на колядовщиков спускали собак. Об этом потом помнили весь год, а над хозяином, конечно, подшучивали, - рассказывает ученый.

Колядовали, как правило, до тех пор, пока не устанут или не замерзнут.

- Зависело от энтузиазма команды, - уточняет эксперт.

По словам ученого, в маленьких городах донского края местная молодежь до сих пор колядует на Старый Новый год.

- В Ростове также придерживались такой традиции до недавнего времени. К сожалению, коронавирус внес свои коррективы. Люди стали более разобщены и закрыты. Не думаю, что в этом году мы увидим ряженых на улицах донской столицы, - предположил Юрий Круглов.

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