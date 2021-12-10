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Общество10 декабря 2021 13:00

Как панки с «новыми русскими» Новый год встречали: ирония судьбы произошла и с ростовчанами

Для некоторых наших героев зимняя сказка пошла вразрез с киношной картинкой
КАКАСЬЕВА Александра
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Удивительные истории ростовчане вспоминают с сожалением или смехом

Удивительные истории ростовчане вспоминают с сожалением или смехом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планировать Новый год что-то вроде приятной традиции. Кто-то отправляется с друзьями в ресторан, кто-то отмечает на свежем воздухе, кто-то уезжает в путешествие, ну а многие, по доброй традиции, остаются дома с родными и близкими, чтобы приготовить праздничный стол под любимые советские фильмы.

Но не все так идеально, как мы себе фантазируем. Иногда ситуация выходит из-под контроля и долгожданный праздник превращается в странное воспоминание.

Журналисты «КП – Ростов–на–Дону» пообщались с ростовчанами, чтобы узнать, какие самые неприятные, а порой и комичные обстоятельства поджидали их прямо в Новогоднюю ночь.

ИСТОРИЯ № 1: БЕСПЛАТНЫЙ ФУРШЕТ

- Эта история произошла в далеком 1991 году: мне на тот момент было всего 19 лет, а мужу - 21. По молодости оба состояли в ростовском рок-клубе. Веселые концерты, общие встречи, вечеринки, - рассказывает ростовчанка Дарья Федорова. - Все было очень шумно, драйвово и проходило в месте под названием «Дунькин-клуб». Именно здесь немного позже рэпер Баста записывал свои первые треки. Но сейчас не о нем.

Двухэтажное здание клуба — это бывший ДК. В лихие 90-е его разделили на несколько секций. На первом этаже обосновался рок-клуб и студия звукозаписи, а на втором было очень красивое фойе с залом и небольшой сценой. Здесь нам и довелось отметить Новый год. Да так, что это событие не забуду никогда. Начиналось все очень прилично. Давний знакомый Серега рассказал, что в Новогоднюю ночь в главном зале «Дуньки» он будет ведущим праздничной программы. Мол, приходите, будут танцы, концерт и даже бесплатный фуршет.

Самое заманчивое в его словах было именно слово «бесплатный», да и на самом деле куда веселее встретить Новый год в компании приятелей и хорошей музыки, чем провести всю ночь лицом в салате "Оливье". Решили: веселью быть. Тщательно продумывали, в чем пойдем. Если честно, в то время богатого выбора особо не было. Но я нарядилась в джинсовое платье, которая мамочка урвала у фарцовщика из Польши. Муженек тоже постарался: на нем была черная косуха, купленная у какой-то бабули на центральном рынке, варенные джинсы и бандана из «секонда».

Поначалу богатые хозяева банкета неприветливо смотрели на незваных гостей, но после всего выпитого нашли общий язык

Поначалу богатые хозяева банкета неприветливо смотрели на незваных гостей, но после всего выпитого нашли общий язык

Фото: Василий Вахрин

ЗОЛОТЫЕ ЦЕПИ И БАРСЕТКА

- 31 декабря в 22:30 заходим в здание, поднимаемся на второй этаж, а там уже стоят круглые столы с разными деликатесами. По тем голодным временам карбонад, сырокопченая колбаса и оливки - это что-то за гранью богатой жизни! Помимо нас с мужем в компании было еще человек семь. Официант даже вежливо проводил за отдельный столик. Все остальные места пока были свободны. Ближе к одиннадцати в зал стали заходить товарищи в малиновых пиджаках, в сопровождении жен или дам сердца. Грозные лица, золотые цепи и барсетка. В какой-то момент поняла: это те самые «новые русские»! Мы-то про них, конечно, слышали, но никогда не видели.

Ситуация вышла странная, ведь выяснилось, что «наш», то есть их новогодний банкет был запланирован и оплачен заранее, и естественно, никто незваных гостей не ждал. Но, как обычно это бывает, один сказал будет «бесплатно», второй позвал еще пару приятелей и получилась как в песне: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Помимо общей неловкости, смущало и смешение контингента. А он в этой истории весьма необычный. По одну сторону серьезные дяди в пиджаках, а по другую - рокеры, панки и прочие представители неформального сообщества. Непонятно, кто кого боялся больше. Сейчас думаю: может именно поэтому нас так никто и не выгнал.

Бедные гости наелись-напились и еще с собой угощенья унесли

Бедные гости наелись-напились и еще с собой угощенья унесли

Фото: Василий Вахрин

ЗВЕЗДУ ЗАКАЗЫВАЛИ?

- Первое время было неловкое молчание, но потом официантки стали разносить алкоголь по столикам. Товарищи напротив выпивали и добрели. Наша копания решила запастись продовольствием. По тихой грусти, несколько бутылок горячительного прятали в сумки под столами. Уже через каких-то полчаса прозвучал бой курантов, и началась развлекательная программа. Мы, как привыкшие к рок-концертам, вскочили и начали танцевать возле сцены. Новые русские снова напряглись. И я их от части понимаю: какие-то неформалы заявились на банкет, едят и пьют на халяву, так еще и танцуют прямо перед глазами.

Но постепенно спиртное сделало свое дело. А к двум часам ночи будто бы и не было изначального напряжения. Рокеры уже свободно чокались рюмкой другой с директорами теплоходов и пароходов, начались задушевные разговоры, споры о курсе доллара и судьбе Виктора Цоя.

ПАНКИ И «НОВЫЕ РУССКИЕ»

В два часа ночи мы с мужем утрамбовали в карманы курток и пальто по бутылке шампанского и направились в фойе, откуда уже доносились заунывные мотивы «мурки». Пройдя, чуть дальше увидели удивительное: красивый черный рояль, а за ним сидят солидный дядя с золотой цепочкой и худощавый панк с зеленым ирокезом.

Уже на следующий день я узнала, что часам к 5 утра, когда все были «на веселе», панки и новые русские стали кидаться друг в друга салатами. Уж не знаю, сколько часов потом потребовалось на уборку, но одно ясно точно - этот Новый год я никогда не забуду!

В Ростове Новый год могли дружно отпраздновать даже зеленоволосый панк и "малиновый пиджак"

В Ростове Новый год могли дружно отпраздновать даже зеленоволосый панк и "малиновый пиджак"

Фото: Василий Вахрин

ИСТОРИЯ № 2: С БУТЕРБРОДАМИ - НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ

Каждый год, примерно с 29 декабря по 3 января мы с родителями отправляемся отмечать зимние каникулы в разные уголки нашей страны, - рассказывает ростовчанка Александра Хрусталева. - Все веселее, чем дома перед телевизором. В 2019 по плану была Москва.

Купили билеты, забронировали отель, и уже 30 декабря выдвинулись в путь. В мечтах это должен был быть Новый год прямо как в кино: сотни огней, громкие куранты в полночь и идеальный обзор на салют. Но, что-то пошло не так.

31 декабря в 10 утра мы прибыли на Казанский вокзал, оперативно спустились в метро, с ветерком добрались до отеля, кинули вещи и побежали за бутербродами в ближайший ларек, ведь до праздника оставались считанные часы, а нужно все успеть.

С огромными пакетами провизии вернулись в гостиницу, оделись потеплее, приготовили несколько термосов с горячим чаем, завернули бутерброды, и выдвинулись в сторону Красной Площади.

«ВОТ ОНА - ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

- Из-за того, что вышли заранее, нам удалось пробраться прямо к ГУМу, в самое сердце новогоднего праздника. Здесь повсюду играла классическая музыка, каждый сантиметр был украшен причудливыми фигурками, гирляндами и сияющими шарами. В воздухе пахло имбирными пряниками и глинтвейном.

И вот уже любимые родители кружатся в импровизированном вальсе под песню из фильма «Москва слезам не верит». Ну вот она, моя зимняя сказка, все - как и мечтала. Народ все прибывал, мы в предвкушении боя курантов приготовились кричать троекратное «ура».

На часах уже 23:59. Сейчас, сейчас, еще минуточка осталась. Прошу запечатлеть этот момент на камеру: на мне теплые перчатки, связанные бабулей, в руках ароматный глинтвейн, рядом приветливый испанец выкупает последнюю упаковку бенгальских огней. Он улыбается, смотрит на меня, я на него, а затем - на часы. А там уже на минуточку 00:02.

Дончане всей семьей как можно ближе подобрались к Красной площади, но фейерверк не впечатлил

Дончане всей семьей как можно ближе подобрались к Красной площади, но фейерверк не впечатлил

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КТО HAPPY?»

А где, собственно говоря, куранты? А салют? Может мои спешат? Жду еще пару минут, а в это время некогда улыбчивый испанец, как и я совершенно не понимает: где чудо с открыток?

Еще через минуту пожилой англичанин как закричит «Ооо! Тайм! Хепи нью ир!». Я смотрю на маму, она - на меня, все вместе - на этого англичанина. Кажется, хеппи, в этой истории был только он.

Еще через минуту в небе послышались салютные залпы, толпа вдалеке от чего-то очень сильно радовалась. Только вот - туман и ничего не видно. Простояв там еще час, мы отправились гулять по городу. Все как бы хорошо, но чуда не случилось.

Кажется, даже мои подружки, оставшиеся праздновать дома перед телевизором, увидели и услышали больше, чем я. Так вот и верь теперь в праздник!

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