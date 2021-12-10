Как панки с «новыми русскими» Новый год встречали: ирония судьбы произошла и с ростовчанами

Удивительные истории ростовчане вспоминают с сожалением или смехом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планировать Новый год что-то вроде приятной традиции. Кто-то отправляется с друзьями в ресторан, кто-то отмечает на свежем воздухе, кто-то уезжает в путешествие, ну а многие, по доброй традиции, остаются дома с родными и близкими, чтобы приготовить праздничный стол под любимые советские фильмы.

Но не все так идеально, как мы себе фантазируем. Иногда ситуация выходит из-под контроля и долгожданный праздник превращается в странное воспоминание.

Журналисты «КП – Ростов–на–Дону» пообщались с ростовчанами, чтобы узнать, какие самые неприятные, а порой и комичные обстоятельства поджидали их прямо в Новогоднюю ночь.

ИСТОРИЯ № 1: БЕСПЛАТНЫЙ ФУРШЕТ

- Эта история произошла в далеком 1991 году: мне на тот момент было всего 19 лет, а мужу - 21. По молодости оба состояли в ростовском рок-клубе. Веселые концерты, общие встречи, вечеринки, - рассказывает ростовчанка Дарья Федорова. - Все было очень шумно, драйвово и проходило в месте под названием «Дунькин-клуб». Именно здесь немного позже рэпер Баста записывал свои первые треки. Но сейчас не о нем.

Двухэтажное здание клуба — это бывший ДК. В лихие 90-е его разделили на несколько секций. На первом этаже обосновался рок-клуб и студия звукозаписи, а на втором было очень красивое фойе с залом и небольшой сценой. Здесь нам и довелось отметить Новый год. Да так, что это событие не забуду никогда. Начиналось все очень прилично. Давний знакомый Серега рассказал, что в Новогоднюю ночь в главном зале «Дуньки» он будет ведущим праздничной программы. Мол, приходите, будут танцы, концерт и даже бесплатный фуршет.

Самое заманчивое в его словах было именно слово «бесплатный», да и на самом деле куда веселее встретить Новый год в компании приятелей и хорошей музыки, чем провести всю ночь лицом в салате "Оливье". Решили: веселью быть. Тщательно продумывали, в чем пойдем. Если честно, в то время богатого выбора особо не было. Но я нарядилась в джинсовое платье, которая мамочка урвала у фарцовщика из Польши. Муженек тоже постарался: на нем была черная косуха, купленная у какой-то бабули на центральном рынке, варенные джинсы и бандана из «секонда».

Поначалу богатые хозяева банкета неприветливо смотрели на незваных гостей, но после всего выпитого нашли общий язык Фото: Василий Вахрин

ЗОЛОТЫЕ ЦЕПИ И БАРСЕТКА

- 31 декабря в 22:30 заходим в здание, поднимаемся на второй этаж, а там уже стоят круглые столы с разными деликатесами. По тем голодным временам карбонад, сырокопченая колбаса и оливки - это что-то за гранью богатой жизни! Помимо нас с мужем в компании было еще человек семь. Официант даже вежливо проводил за отдельный столик. Все остальные места пока были свободны. Ближе к одиннадцати в зал стали заходить товарищи в малиновых пиджаках, в сопровождении жен или дам сердца. Грозные лица, золотые цепи и барсетка. В какой-то момент поняла: это те самые «новые русские»! Мы-то про них, конечно, слышали, но никогда не видели.

Ситуация вышла странная, ведь выяснилось, что «наш», то есть их новогодний банкет был запланирован и оплачен заранее, и естественно, никто незваных гостей не ждал. Но, как обычно это бывает, один сказал будет «бесплатно», второй позвал еще пару приятелей и получилась как в песне: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Помимо общей неловкости, смущало и смешение контингента. А он в этой истории весьма необычный. По одну сторону серьезные дяди в пиджаках, а по другую - рокеры, панки и прочие представители неформального сообщества. Непонятно, кто кого боялся больше. Сейчас думаю: может именно поэтому нас так никто и не выгнал.

Бедные гости наелись-напились и еще с собой угощенья унесли Фото: Василий Вахрин

ЗВЕЗДУ ЗАКАЗЫВАЛИ?

- Первое время было неловкое молчание, но потом официантки стали разносить алкоголь по столикам. Товарищи напротив выпивали и добрели. Наша копания решила запастись продовольствием. По тихой грусти, несколько бутылок горячительного прятали в сумки под столами. Уже через каких-то полчаса прозвучал бой курантов, и началась развлекательная программа. Мы, как привыкшие к рок-концертам, вскочили и начали танцевать возле сцены. Новые русские снова напряглись. И я их от части понимаю: какие-то неформалы заявились на банкет, едят и пьют на халяву, так еще и танцуют прямо перед глазами.

Но постепенно спиртное сделало свое дело. А к двум часам ночи будто бы и не было изначального напряжения. Рокеры уже свободно чокались рюмкой другой с директорами теплоходов и пароходов, начались задушевные разговоры, споры о курсе доллара и судьбе Виктора Цоя.

ПАНКИ И «НОВЫЕ РУССКИЕ»

В два часа ночи мы с мужем утрамбовали в карманы курток и пальто по бутылке шампанского и направились в фойе, откуда уже доносились заунывные мотивы «мурки». Пройдя, чуть дальше увидели удивительное: красивый черный рояль, а за ним сидят солидный дядя с золотой цепочкой и худощавый панк с зеленым ирокезом.

Уже на следующий день я узнала, что часам к 5 утра, когда все были «на веселе», панки и новые русские стали кидаться друг в друга салатами. Уж не знаю, сколько часов потом потребовалось на уборку, но одно ясно точно - этот Новый год я никогда не забуду!

В Ростове Новый год могли дружно отпраздновать даже зеленоволосый панк и "малиновый пиджак" Фото: Василий Вахрин

ИСТОРИЯ № 2: С БУТЕРБРОДАМИ - НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ

Каждый год, примерно с 29 декабря по 3 января мы с родителями отправляемся отмечать зимние каникулы в разные уголки нашей страны, - рассказывает ростовчанка Александра Хрусталева. - Все веселее, чем дома перед телевизором. В 2019 по плану была Москва.

Купили билеты, забронировали отель, и уже 30 декабря выдвинулись в путь. В мечтах это должен был быть Новый год прямо как в кино: сотни огней, громкие куранты в полночь и идеальный обзор на салют. Но, что-то пошло не так.

31 декабря в 10 утра мы прибыли на Казанский вокзал, оперативно спустились в метро, с ветерком добрались до отеля, кинули вещи и побежали за бутербродами в ближайший ларек, ведь до праздника оставались считанные часы, а нужно все успеть.

С огромными пакетами провизии вернулись в гостиницу, оделись потеплее, приготовили несколько термосов с горячим чаем, завернули бутерброды, и выдвинулись в сторону Красной Площади.

«ВОТ ОНА - ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

- Из-за того, что вышли заранее, нам удалось пробраться прямо к ГУМу, в самое сердце новогоднего праздника. Здесь повсюду играла классическая музыка, каждый сантиметр был украшен причудливыми фигурками, гирляндами и сияющими шарами. В воздухе пахло имбирными пряниками и глинтвейном.

И вот уже любимые родители кружатся в импровизированном вальсе под песню из фильма «Москва слезам не верит». Ну вот она, моя зимняя сказка, все - как и мечтала. Народ все прибывал, мы в предвкушении боя курантов приготовились кричать троекратное «ура».

На часах уже 23:59. Сейчас, сейчас, еще минуточка осталась. Прошу запечатлеть этот момент на камеру: на мне теплые перчатки, связанные бабулей, в руках ароматный глинтвейн, рядом приветливый испанец выкупает последнюю упаковку бенгальских огней. Он улыбается, смотрит на меня, я на него, а затем - на часы. А там уже на минуточку 00:02.

Дончане всей семьей как можно ближе подобрались к Красной площади, но фейерверк не впечатлил Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КТО HAPPY?»

А где, собственно говоря, куранты? А салют? Может мои спешат? Жду еще пару минут, а в это время некогда улыбчивый испанец, как и я совершенно не понимает: где чудо с открыток?

Еще через минуту пожилой англичанин как закричит «Ооо! Тайм! Хепи нью ир!». Я смотрю на маму, она - на меня, все вместе - на этого англичанина. Кажется, хеппи, в этой истории был только он.

Еще через минуту в небе послышались салютные залпы, толпа вдалеке от чего-то очень сильно радовалась. Только вот - туман и ничего не видно. Простояв там еще час, мы отправились гулять по городу. Все как бы хорошо, но чуда не случилось.

Кажется, даже мои подружки, оставшиеся праздновать дома перед телевизором, увидели и услышали больше, чем я. Так вот и верь теперь в праздник!

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