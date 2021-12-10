Новогодние развлечения 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить

В городе можно найти много возможностей для активного досуга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробная афиша мероприятий новогодних развлечений 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть в праздничные дни.

Главным предновогодним событием станет открытие городской елки 28 декабря. 24-метровое дерево с иллюминацией, игрушками и снежинками традиционно установят возле парка имени Горького.

31 декабря в Ростове будет проходить акция «Остановка с Дедом Морозом». Жители смогут увидеться на остановках с главным сказочным персонажем и получить подарок. Дед Мороз будет ждать гостей на следующих остановках: Площадь Советов, Ростовский государственный музыкальный театр, Ростовская государственная филармония, Театральная площадь, площадь Карла Маркса, Ростовский театр драмы имени Горького, Покровский сквер торговый комплекс «Солнышко», парк культуры и отдыха имени Горького. В этом году у главной городской елки планируется встреча Нового года. Власти поясняют, что в случае ухудшения эпидобстановки, будет разрешена лишь трансляция празднования на светодиодном экране.

С 29 по 30 декабря по городу будет курсировать «новогодний трамвай». Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи будут ездить в трамвае и поздравлять других пассажиров. «Новогодний трамвай» будет двигаться по следующему маршруту: ДК Лендворец — пересечение пр. Буденновского и ул. М. Горького — пересечение пр. Ворошиловского и ул. М. Горького — пр. Театральный — пересечение Богатяновского спуска и ул. Станиславского — пересечение пр. Ворошиловского и ул. Станиславского — Центральный Рынок — станция «Ростов Главный».

В этом году в Ростов вернется старая спортивная традиция. В Новый год в городе пройдет забег «Побегай 1 января». Марафон стартует от главной городской елки у парка Горького.

2 января ростовчан приглашают встретить передвижную резиденцию Деда Мороза на вокзале «Ростов-Главный». Гости Деда мороза смогут посетить все вагоны необычного поезда: салон-приемную, вагон для квестов и игр, вагон-ресторан и вагон-лавку.

В донской столице открылись ледовые катки. Покататься можно в «Ледограде» в парке Революции на Театральной площади, на катке «ICE ARENA» в парке Сказка на проспекте Коммунистическом, а также в торговом центре «РИО». Еще один каток «Ледакс» находится на улице Шолохова в Аксае. Ранее мы публиковали цены и расписание всех ледовых катков.

Новогодние представления подготовили ростовские театры. С 18 декабря и до конца новогодних каникул в театре Горького будут показывать два праздничных спектакля «Время для счастья» и «Это случилось до полуночи». В Ростовском государственном театре уже идет известный балет «Щелкунчик». В академическом молодежном театре 25 декабря пройдет премьера лирической комедии «С Новым годом, любовь!» В репертуаре театров будет много детских постановок — полный список спектаклей с расписанием и ценами мы публиковали ранее.

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