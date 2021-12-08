Елки, кареты и подарки: Как Ростов готовится к встрече Нового года

Попасть в сказку про Золушку можно в Покровском сквере. Фото: ПОПОВА Екатерина

Уже вторую неделю Ростов готовится к Новому году. Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» обошли улицы города и проверили, что уже успели украсить к праздникам.

24 МЕТРА КРАСОТЫ

Самую первую новогоднюю елку власти стали собирать еще в конце ноября. На Соборной площади при помощи подъемного крана в каркас будущей новогодней красавицы работники вставляли зеленые ветви в течение всего дня. И уже к 1 декабря елочка была собрана одной из первых в городе.

К сборке самой главной зеленой дончанки, что возле парка Горького, приступили в первый день зимы. Но в отличие от елки на Центральном рынке, собирали ее в более суровых условиях - вечером срывался мокрый снег.

Кстати, в этом году длина главной колючей красотки составила 24 метра, что на два метра выше, чем в прошлом году. По словам властей, ростовчане смогут увидеть на елочке новые украшения: светодиодные игрушки и новогоднюю иллюминацию.

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КРУТОГО КОНТЕНТА

А еще на днях возле входа в парк Горького, около главной елки, появилась фотозона - светящаяся арка в виде большого новогоднего подарка. И ростовчане уже успели ее испытать - в вечернее время около подарка собираются десятки горожан, чтобы сделать необычные селфи и почувствовать себя тем самым новогодним сюрпризом, что спрятан в новогоднюю ночь под елочкой. В итоге и фото на память, и поднятая самооценка.

Второе красивое местечко для любителей селфи - светящийся шалаш-арка около публичной библиотеки. Арка в виде полусферы так и манит ребятишек своим необычным видом. Кстати, здесь установлены четыре лавочки. Так что в час-пик наплыва селфиманов будет где занять очередь и отдохнуть.

ФОТО, КАК ИЗ СКАЗКИ

При входе в Покровский сквер, около часов, стоит еще одна елочка. Правда размеры ее значительно меньше, чем у главной городской елки. Но в отличие от нее эта зеленая малышка полностью наряжена и вовсю радует своим великолепием прохожих.

Кстати, если пройти немного дальше, то можно очутиться в сказке «Золушка». В вечернее время в сквере загорается огромная карета. А рядом с ней установлены часы, стрелки которых показывают без пяти двенадцать. Все в точности как в чудесной истории. Но пока часы не пробили полночь, можно расслабиться и красиво попозировать у кареты, представляя себя принцессой, и собрать сотни лайков.

Нарядная красавица ждет на фотосессию на пересечении Большой Садовой и Кировского. Фото: ПОПОВА Екатерина

ЕЛКИ-БЛИЗНЯШКИ

Идем дальше. Через дорогу, около здания музыкального театра, стоит не один, а три символа нового года - елки-близняшки. Все три красотки отличаются от всех остальных особой пышностью. А их ветви вместо игрушек, которые только визуально расширят и так не худую елочку, облачены в гирлянды.

И это еще не все. По словам властей, в скором времени по городу установят сказочные замки, музыкального Деда Мороза, фигуры героев «Смешариков» и почтовый ящик Деда Мороза. А на месте законсервированного на зиму музыкального фонтана откроется световой.

Новогодние деревья у музыкального театра на Большой Садовой. Фото: ПОПОВА Екатерина

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