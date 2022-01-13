Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 января 2022: опасный вирус подхватили еще 367 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 367 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 января 2022 - заразились еще 139 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 367 пациентов. Общее число зараженных составило 197 841.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,1% – от 46 до 65 лет; 13,4% – от 66 до 79 лет; 5,7% – старше 80 лет; 12,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 914 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 29 человека.

За сутки выздоровели 230 зараженных. За все время от ковида вылечились 179 838 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 15 инфицированных. Это семь женщин в возрасте от 61 до 86 лет и восемь мужчин в возрасте от 43 до 94 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 832 человек.

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