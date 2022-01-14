Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 января 2022: ковидом заразился еще 391 человек

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 391 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 января 2022 - заразились еще 139 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 391 пациента. Общее число зараженных составило 198 232.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 39,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,7% – от 46 до 65 лет; 12,5% – от 66 до 79 лет; 5,4% – старше 80 лет; 10,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 919 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 32 человека.

За сутки выздоровели 260 зараженных. За все время от ковида вылечились 180 098 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 21 инфицированного. Это 12 женщин в возрасте от 60 до 90 лет и девять мужчин в возрасте от 53 до 80 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 853 человека.

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