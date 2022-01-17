Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 января 2022: количество заболевших возросло на 494 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 494 человека
Фото: Иван МАКЕЕВ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 января 2022 - заразились еще 149 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 494 пациентов. Общее число зараженных составило 199 597.
Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 37,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,4% – от 46 до 65 лет; 14,4% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 11,3% – дети.
В ковидных госпиталях лечение проходят 2 000 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 27 человек.
За сутки выздоровел 201 зараженный. За все время от ковида вылечились 180 856 жителей Дона.
Подтвердилась смерть четырех инфицированных. Это одна женщина в возрасте 80 лет и трое мужчин в возрасте от 71 до 93 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 880 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 января 2022: ковидом заразился еще 391 человек.
Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 14 января 2022 года.