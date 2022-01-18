Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 января 2022: еще 539 случаев коронавируса подтвердили на Дону

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 539 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 января 2022 - заразились еще 155 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 539 пациентов. Общее число зараженных составило 200 136.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 37,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,1% – от 46 до 65 лет; 16,3% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 12,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 021 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 25 человек.

За сутки выздоровел 217 зараженный. За все время от ковида вылечились 181 073 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 16 инфицированных. Это десять женщин в возрасте от 51 до 83 лет и шесть мужчин в возрасте от 57 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 896 человек.

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