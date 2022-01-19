Коронавирус в Ростове-на-Дону 19 января 2022: в регионе выявили еще 554 заболевших

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 554 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 19 января 2022 - заразился еще 161 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 554 пациентов. Общее число зараженных составило 200 690.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,1% – от 46 до 65 лет; 13,9% – от 66 до 79 лет; 7,2% – старше 80 лет; 12,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 047 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 23 человека.

За сутки выздоровел 301 зараженный. За все время от ковида вылечились 181 374 жителя Дона.

Подтвердилась смерть восьми инфицированных. Это четыре женщин в возрасте от 61 до 82 лет и четверо мужчин в возрасте от 65 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 904 человек.

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