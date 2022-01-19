О резкости омикрона рассказала жена Дмитрия Диброва

Полина и Дмитрий Дибровы сейчас на карантине из-за ковида Фото: Мила СТРИЖ

Жена телеведущего Дмитрия Диброва не понаслышке знает, что же из себя представляет омикрон. Женщина рассказала в своем блоге в «Инстаграме», что сейчас болеет коронавирусом. Полина Диброва также сообщила, что штамм – омикрон. Также мама троих сыновей сказала, что за полтора года болеет ковидом второй раз.

Полина Диброва подробно описала симптомы нового штамма. Так, болезнь началась с общей слабости, першения в горле и головной боли. А дальше все пошло по нарастающей. Так, по словам Полины, горло в какой-то момент начало разрываться от боли, при этом не помогали никакие средства. А через пару дней болезнь отступила также резко, как и началась.

- Постельные сцены сменились на диванные посиделки. Смотрю уже третий сериал, и сегодня мозг дал команду к готовности работать. Вирус омикрон резко начался и резко отступил. Боль в горле исчезла, осталось редкое покашливание. Энергия и силы вернулись,- описала свое состояние Полина Диброва.

Также многодетная мама рассказала, что заразила бабушку.

- Очень переживаем, у нее третий день болезни, чувствует себя плохо. Пока все силы идут туда, - сказала супруга известного телеведущего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена Дмитрия Диброва заболела омикроном

Она подробно рассказала, какие симптомы у этого штамма (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области выявили уже 37 случаев омикрон-штамма

Люди заболели сразу в нескольких территориях региона (подробнее)