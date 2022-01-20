Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 января 2022: еще 560 дончан заразились коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 560 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 января 2022 - заразились еще 160 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 560 пациентов. Общее число зараженных составило 201 250.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,1% – от 46 до 65 лет; 15,5% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 10,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 019 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 32 человека.

За сутки выздоровели 250 зараженных. За все время от ковида вылечились 181 624 жителя Дона.

Подтвердилась смерть десять инфицированных. Это шесть женщин в возрасте от 55 до 83 лет и четверо мужчин в возрасте от 27 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 914 человек.

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