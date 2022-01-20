Школьник чуть не ослеп после игры в пейнтбол на день рождения

Ростовчанин во время игры в пейнтбол получил тяжелую контузию глаза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области школьник во время игры в пейнтбол получил тяжелую контузию глаза. ЧП произошло во время дня рождения паренька, после которого он оказался на больничной койке. Сейчас за зрение подростка борются врачи "ростовского склифа". Медики не исключают, что ему может потребоваться еще операция.

ШАРИКИ С КРАСКОЙ

- Ребята постарше уже играли в пейнтбол. А я в первый раз. Игра очень интересная, и всем ребятам нравится. У меня как раз был день рождения. Так и решили его отметить активной игрой на свежем воздухе, – рассказал юный пациент.

Ребята прошли положенный инструктаж. Надели защитное обмундирование. В том числе и специальные маски, защищающие лицо. Родители подростков находились рядом и следили за игрой. И все положенные меры безопасности были соблюдены.

Пейнтбол людям старшего поколения напоминает старую добрую игру в «казаки-разбойники». Только команды стреляют друг в друг в пейнтболе шариками из мягкого материала, заполненными краской. Когда такой попадает в «противника», оболочка шарика рвется, краска вытекает и получается, что «противник» - условно «убит». Тот, в кого попали шариком, покидает «поле боя».

Любители этой забавы говорят: максимум, что такой шарик может причинить, - это оставить небольшой синяк на теле. И то в летнее время, когда одежда тонкая. А в холода куртки и плотные штаны защищают и от этого.

Покидая площадку, мальчик слишком рано снял защитную маску Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

РАНО СНЯЛ МАСКУ

- В меня как раз попали пару шариков. И, получается, я должен был покинуть поле боя. И, уходя, слишком рано снял с лица специальный защитный экран. И мне «прилетел» еще один шарик. Получилось, что прямо в глаз! – рассказал подросток.

Было больно. Все окружающие бросились к подростку.

- Когда я увидела, что по лицу сына стекает какая-то желто-красная масса, пришла в ужас. Потом поняла, что это краска и разорвавшаяся оболочка шарика. Мы немедленно поехали в местную больницу. И там врачи констатировали у сына тяжелую контузию глаза. Сказали, что нужно срочно ехать в Ростов в больницу скорой медицинской помощи, где есть областной офтальмологический центр, специалисты которого могут нам помочь. Наши врачи тут же сообщили ростовским. Когда мы приехали, нас уже ждали и немедленно приступили к лечению, - вспоминает мама юного пациента.

Женщина, как и многие другие родители подростков, была уверена, что такой активный игровой день рождения сына - волне безопасная и хорошая идея. Дети многих знакомых проводят так праздники. Да и взрослым такой активный отдых тоже нравится. И всегда все заканчивалось хорошо. Но теперь думает, может, день рождения сына нужно было отметить обычно - дома за столом с тортом и свечами?

- Просто, покидая игру, я рано снял шлем с экраном, закрывающим лицо. В этом все дело – уверен подросток.

Ростовские медики видели всякие травмы глаза, но от пейнтбольного шарика - впервые Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Прогнозы ростовских офтальмологов относительно этого случая пока очень осторожные. Глаз, к счастью, спасли. Теперь спасают зрение. Пока подросток еще проходит лечение. Есть уже улучшение. Возможно, предстоит еще операция.

Сам паренек настроен позитивно. А, как известно, позитивный настрой пациента тоже играет важную роль в успехе лечения.

Мама с сыном предупреждают любителей подобных активных игр, чтобы обязательно соблюдали все меры предосторожности. И не забывали о них ни на минуту! Говорят, хорошо, что это был еще пейнтбол, а не страйкбол, где совсем другие, пластиковые шарики, отличающиеся по весу.

А ростовские офтальмологи не устают предупреждать и взрослых, и детей о том, как важно беречь зрение и не забывать о специальных защитных средствах для глаз при производстве различных слесарных, ремонтных и сварочных работ, во время работы в саду, стрижке газонов и так далее.

Да, после попадания мячика пейнтбола в лицо пациент попадает к ним, пожалуй, впервые. И иногда действительно сложно представить, чем могут обернуться казалось бы совершенно простые вещи. Кстати, недавно в отделении оказывали медицинскую помощь двухлетней девочке, получившей ожог роговицы от современной модной свечи для праздничных тортов, искрящейся наподобие фейерверка. Так что об осторожности не стоит забывать никогда.

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