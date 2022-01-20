Банда из Ростова-на-Дону, державшая в страхе всю Калмыкию, предстанет перед судом

У банды был тайник с оружием. Фото: СУ СК по Калмыкии

Трое ростовчан предстанут перед судом за убийство, разбой, бандитизм и причинение тяжкого вреда здоровья, сообщает следком Калмыкии. Банда из донской столицы держала в страхе не только соседнюю республику, но и донской край.

Как рассказали в СУ СК по Калмыкии, в ноябре 2020 года злоумышленники, спрятав лица в маски с прорезями для глаз, вооружившись металлическими гвоздодерами и обрезами охотничьих ружей, совершили разбой на цех. А затем на дом владельца предприятия.

Злоумышленник признались следователям, что совершили четыре разбоя на Дону. Фото: СУ СК по Калмыкии

- В результате разбойного нападения владельцу фирмы и его жене причинены тяжкие телесные повреждения, один работник от полученных травм скончался, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Калмыки.

Когда подозреваемых поймали, они признались еще в четырех разбоях на Дону

- Они были совершены в период с 2014 по настоящее время. Оставались не раскрытыми. Злоумышленники выдали предметы и ценности, добытые в результате преступлений, - сказали в следкоме.

Причастность ростовчан к кровавым преступлениям подтвердили и заключения молекулярно-генетических, одорологических, медицинских, трасологических, почвоведческих, компьютерных и прочих экспертиз.

А во время следственных действий следователи нашли тайники с оружием, разнокалиберными боеприпасами, взрывчатыми веществами и похищенным имуществом.

Подозреваемые шли на дело, вооружившись "до зубов". Фото: СУ СК по Калмыкии

- Следствием также установлено, обвиняемые на момент совершения преступлений являлись действующими сотрудниками правоохранительных органов одного из соседних регионов, - пояснили в следкоме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Если суд признает вину подозреваемых, они могут сесть в тюрьму на 20 лет.

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