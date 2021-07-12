Ростовчанин стал «банкоматом» для банды налетчиков из Калмыкии

Державших в страхе всю Калмыкию задержали весной в Ростове. Фото: СУ СК по Калмыкии

Ростовчанин, работавший в одном из вузов, лишился должности и карьеры в целом из-за того, что связался не с теми парнями. Дело в том, что мужчина, возможно, сам того не подозревая, помогал отпетым бандитам.

ДЕРЖАЛИ В СТРАХЕ ВСЮ КАЛМЫКИЮ

Весной этого года следователи Калмыкии «накрыли» банду, от которой жители республики просто дрожали. Как рассказали в пресс-службе Следственного Управления Следственного Комитета по Калмыкии, осенью прошлого года двое мужчин, вооруженных металлическими прутами, ворвались на предприятие в одном из сел Сарпинского района. Там подозреваемые до смерти забили рабочего, после чего стали избивать владельца точки - его жену.

После злоумышленники забрали 500 тысяч рублей и отправились в дом бизнесмена. Там они забрали «Айфон» шестой модели и скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «Убийство», «Разбой» и «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». А меньше, чем через полгода, подозреваемых задержали и отправили до суда в СИЗО.

СОБСТВЕННЫЙ «БАНКОМАТ»

Во время допросов злоумышленников вскрылась одна интересная деталь. Как рассказал «КП- Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, у мужчин был сообщник в донской столице – сотрудник одного из вузов.

Правда, не исключено, что он сам не догадывался о том, что на руках подельников – кровь.

Дело в том, что ростовчанин хранил деньги злоумышленников и в разбойных нападениях и убийствах не участвовал.

- Ему, как своего рода "банкомату", отправляли награбленные средства, - пояснил собеседник издания. В пресс-службе вуза сказали, что данный сотрудник у них уже не работает.

- По итогам служебной проверки сотрудник в апреле текущего года был уволен со службы из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в донском главке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один человек убит, двое ранены: Полицейского из Ростова-на-Дону арестовали за нападение на семью бизнесмена

Мужчина действовал вместе с сообщником (подробнее)

НУ И НУ!

В Ростовской области пранкер представился полицейским и получил почти два миллиона рублей

Причем, жертва шутки добровольно перевела деньги незнакомцу (подробнее)