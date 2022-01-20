В центре Ростова загорелся дореволюционный дом, который планировали снести

Пожар разгорелся в самом центре города. Фото: vk.com/rostov_rnd.

В центре Ростова-на-Дону загорелся заброшенный дореволюционный дом. Пожар произошел в трехэтажном здании на улице Шаумяна, 56.

На место происшествия прибыли 22 спасателя и восемь единиц техники. Однако пожарным не сразу удалось приступить к работе — по словам очевидцев, проезд к зданию закрыл припаркованный автомобиль. Пожарным помогли проходившие мимо люди, которые руками начали отодвигать автомобиль.

К 17 часам спасатели локализовали возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Дом № 56 на улице Шаумяна был построен в 1917 году. Здание не входит в перечень объектов культурного наследия. Еще в 2012 году постройку признали аварийной и собирались снести.

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