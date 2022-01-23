Берут абонемент на год и через два месяца бросают: Как не забросить спорт, рассказал фитнес-инструктор из Ростова

Многие, купив дорогой абонемент на год, "сдуваются" уже через пару месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год – новая жизнь. Так говорят себе многие под бой курантов или после того как все майонезные выходные отгремели, а на талии появились лишние кило. Некоторые даже переходят от слов к действию. Но надолго ли их хватает, и реально ли накачаться к лету, если начинать заниматься сейчас. Об этом честно и без прикрас рассказал фитнес-инструктор из Ростова.

ВЕЗДЕ НУЖНО ТРУДИТЬСЯ

- Я работаю в фитнес-индустрии пять лет, - рассказал Семен Глебов. - Сразу после университета пошел подрабатывать инструктором в зал да так и остался - понравилось.

Как правило, уже в январе в тренажерных залах происходит увеличение числа посетителей. И на это есть вполне понятные объяснения: одни решают начать новую жизнь в новом году, другие - уверены, что если начинать заниматься сейчас, то можно подкачаться и привести себя в форму к пляжному сезону.

Вот только вряд ли кто понимает, что за пару-тройку месяцев привести мышцы в тонус можно, но сделать тело как с картинки… Для этого, друзья мои, нужно трудиться минимум год!

Оплата посещений фитнес-центра, занятий с личным тренером и спортивного питания отнимает у некоторых по половине зарплаты Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ГОДОВЫЕ АБОНЕМЕНТЫ – САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ

- У каждого в зале своя мотивация, и наша задача как фитнес-инструкторов поддерживать это стремление. Так, у 80% клиентов желание заниматься регулярно проходит за первые полгода. Именно поэтому самые выгодные абонементы в фитнес клуб - сроком на год.

Наши менеджеры прекрасно осознают, что весь год регулярно мало кто ходит, поэтому продают абонементы пачками и даже не переживают про загруженность залов.

Вдобавок, есть различные акции для подарочных абонементов, их сейчас модно дарить на дни рождения, Новый год, 14 февраля, 8 Марта и дальше по списку. Цены на посещения постоянно повышают, чтобы в определенный период просто резко их снизить.

Поэтому абонементы сейчас дорогие, так как пользуются спросом, а вот дешевеют они - к лету, обычно в мае. В этот период многие идут тренироваться на свежем воздухе, а в залах остаются только рьяные фанаты и «подснежники», то есть те, кто приходит весной набрать форму к пляжному сезону.

Парни без подготовки, налегая на тяжелые снаряды, портят себе суставы всего за пару месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

И кстати, многие думают, что потраченные деньги будут стимулировать их к занятиям. Но по факту это не так. Всегда приятнее полежать дома на диване, чем идти и перетруждать себя, не зная зачем. Посетители видят моделей на фотографиях и хотят быть такими же, но зачем им мышцы? Мало кто осознает.

ПОНТЫ

- Мое мнение: фитнес индустрия - это, в первую очередь, реклама, досуг и развлечение, а уже потом здоровье. Сейчас люди помешались на культе красивого тела: подтянутые девушки и мужчины являются символом успешной и красивой жизни. В социальных сетях и музыкальных клипах нам показывают стройных людей на фоне роскошной жизни. Видя это, человек уже подсознательно думает, что если он «раскачается», то станет солиднее на фоне других. Заниматься дома - не модно, но выехать в тренажерный зал и там качаться - это престижно. С моей колокольни это выглядит немного странным.

К примеру, у меня есть клиентка, которая едет в тренажерный зал на авто по пробкам, чтобы побегать на беговой дорожке и покрутить педали велотренажера. А живет она рядом с парком, где можно позаниматься бесплатно и еще время на дороге сэкономить. На вопрос: почему не бегает в парке? Девушка ответила, что боится встретить знакомых и выглядеть глупо.

Женщинам часто нужно похудеть "еще вчера" Фото: Алена МАРТЫНОВА

ХОДЯТ «ПОТОМУ ЧТО НАДО» И ЗА КОМПАНИЮ

- Есть категория посетителей, которые ходят в зал «потому, что надо». У них простая установка - прийти покрутиться у тренажеров, почувствовать легкую боль в мышцах и уйти. Такие привыкли все делать через «не хочу», а поэтому распространяют этот принцип на все сферы жизни.

Многие ходят за компанию с друзьями и родственниками. В этом случае люди становятся зависимыми друг от друга: и если попадают в зал по одиночке, то чувствуют себя некомфортно и быстро сливаются.

Но, конечно, есть категория людей, которые приходят в зал потому, что для них это вопрос полноценной жизни, а не досуг.

Я советую прежде, чем покупать абонемент в зал, просто поотжиматься месяц от пола дома. Если через две недели у вас появилось ощущение, что вы делаете ненужную работу, будьте уверены - в зале вас посетят те же мысли.

Кто-то долго едет по пробкам, чтобы пройтись по беговой дорожке и покрутить педали велотренажера, а сам живет возле парка Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ДЛЯ КОГО ФИТНЕС – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

- Я работаю с посетителями, у которых есть травмы спины, коленей, грыжи в поясничном отделе или другие заболевания. В этом случае фитнес-инструктор точно не помешает. Если заниматься с такими проблемами дома, то можно сделать себе хуже - сделать упражнения неправильно, тем самым еще больше травмировав организм.

Я заметил, что в начале реабилитации люди не верят в упражнения. Многие хотят более легкого выздоровления, которое обещают при иглоукалывании, физиопроцедурах и описывают в раскрученных методиках.

Всегда отвечаю так: «легко и просто» можно что-то сломать, а вот восстановление - это пот, боль и длительное ожидание. Однако? если появляется улучшение, то оно остается на всю жизнь.

Не уходят из зала те, кому занятия улучшают качество жизни и поднимает настроение, кто восстанавливается после травм Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

КАК ЗАРАБОТАТЬ ГРЫЖУ ЗА ДВА МЕСЯЦА

- Молодежь да и взрослые мужчины, когда впервые приходят в тренажерный зал, сразу хватаются за огромные гантели, не имея за плечами хоть какой-то спортивной базы. Как итог - портят суставы и зарабатывают грыжи. Это происходит как раз в первые два месяца тренировок.

Когда я проходил практику в клинике спортивной медицины, то удивлялся: сколько же покалеченной молодежи там лечится? Все красивые, молодые, а уже хромают или имеют трещины в костях. Поэтому нужно всегда держать в голове, что здоровье важнее рельефных или объемных мышц. Какой бы ты не был подкачанный, спортивные увечья остаются с человеком на всю жизнь и часто напоминают о себе.

МЕЧТА «ЗАСТРЕВАТЬ В ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ»

- И да: подтянуть тело - это не только сложный процесс, но и достаточно дорогое удовольствие, так как нужно соблюдать большое количество диет. Фитнес-индустрия держится на энергетических батончиках и добавках. Без них тренажеры не приносили бы столько доходов.

Как правило, при каждом зале есть свой фито-бар, где продают коктейли, добавки и могут даже правильно приготовить гречку. Таким образом, один поход в зал превращается в череду непредвиденных расходов.

Люди, несмотря на свой достаток, могут отдавать ползарплаты лишь бы поддерживать свое тело в нужной форме. Один мой знакомый тратит в месяц по 15 тысяч рублей на добавки, потому что мечтает «застревать в дверных проемах». Он три года уже сидит на протеинах, а дверные косяки все не поддаются.

Тренер советует поотжиматься дома с две недельки: если удастся не бросить, то можно и в зал записываться Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ПОХУДЕТЬ К ДАТЕ

- Отдельная категория наших посетителей - это дамы. Большинство хотят похудеть, поэтому идут в спортзал. Они больше подвержены общественному влиянию, чем мужчины. Очень комплексуют, если не вписываются в стандарты, и некоторые готовы платить любые деньги, лишь бы прийти к идеалу.

Заметно облегчают кошелек занятия с личным тренером, специальные антицеллюлитные массажи и правильная еда. Некоторые спускают на это почти весь свой доход, лишь бы поразить воображение.

Про модные упражнения из соцсетей они тоже знают все, а когда советуешь им что-то более эффективное, считают некомпетентным. Я и перестал.

Девушки часто просят меня, чтобы я помог им скинуть кило к какой-нибудь знаменательной дате - например, годовщине свадьбы или переезду. На вопрос: можно ли скинуть два десятка кг за четыре месяца, я честно отвечаю – нет. А любое ускорение этого процесса вредит здоровью.

И, кстати, 20 лишних килограммов - это тот набор веса, после которого девушки идут на фитнес. До этой цифры они стараются справиться собственными силами.

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