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Общество23 января 2022 6:00

Берут абонемент на год и через два месяца бросают: Как не забросить спорт, рассказал фитнес-инструктор из Ростова

Ростовский фитнес-инструктор рассказал о типичных клиентах и рассказал, как в погоне за красивым телом народ спускает по ползарплаты
Артур СЕЛИМОВ
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Многие, купив дорогой абонемент на год, "сдуваются" уже через пару месяцев

Многие, купив дорогой абонемент на год, "сдуваются" уже через пару месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год – новая жизнь. Так говорят себе многие под бой курантов или после того как все майонезные выходные отгремели, а на талии появились лишние кило. Некоторые даже переходят от слов к действию. Но надолго ли их хватает, и реально ли накачаться к лету, если начинать заниматься сейчас. Об этом честно и без прикрас рассказал фитнес-инструктор из Ростова.

ВЕЗДЕ НУЖНО ТРУДИТЬСЯ

- Я работаю в фитнес-индустрии пять лет, - рассказал Семен Глебов. - Сразу после университета пошел подрабатывать инструктором в зал да так и остался - понравилось.

Как правило, уже в январе в тренажерных залах происходит увеличение числа посетителей. И на это есть вполне понятные объяснения: одни решают начать новую жизнь в новом году, другие - уверены, что если начинать заниматься сейчас, то можно подкачаться и привести себя в форму к пляжному сезону.

Вот только вряд ли кто понимает, что за пару-тройку месяцев привести мышцы в тонус можно, но сделать тело как с картинки… Для этого, друзья мои, нужно трудиться минимум год!

Оплата посещений фитнес-центра, занятий с личным тренером и спортивного питания отнимает у некоторых по половине зарплаты

Оплата посещений фитнес-центра, занятий с личным тренером и спортивного питания отнимает у некоторых по половине зарплаты

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ГОДОВЫЕ АБОНЕМЕНТЫ – САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ

- У каждого в зале своя мотивация, и наша задача как фитнес-инструкторов поддерживать это стремление. Так, у 80% клиентов желание заниматься регулярно проходит за первые полгода. Именно поэтому самые выгодные абонементы в фитнес клуб - сроком на год.

Наши менеджеры прекрасно осознают, что весь год регулярно мало кто ходит, поэтому продают абонементы пачками и даже не переживают про загруженность залов.

Вдобавок, есть различные акции для подарочных абонементов, их сейчас модно дарить на дни рождения, Новый год, 14 февраля, 8 Марта и дальше по списку. Цены на посещения постоянно повышают, чтобы в определенный период просто резко их снизить.

Поэтому абонементы сейчас дорогие, так как пользуются спросом, а вот дешевеют они - к лету, обычно в мае. В этот период многие идут тренироваться на свежем воздухе, а в залах остаются только рьяные фанаты и «подснежники», то есть те, кто приходит весной набрать форму к пляжному сезону.

Парни без подготовки, налегая на тяжелые снаряды, портят себе суставы всего за пару месяцев

Парни без подготовки, налегая на тяжелые снаряды, портят себе суставы всего за пару месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

И кстати, многие думают, что потраченные деньги будут стимулировать их к занятиям. Но по факту это не так. Всегда приятнее полежать дома на диване, чем идти и перетруждать себя, не зная зачем. Посетители видят моделей на фотографиях и хотят быть такими же, но зачем им мышцы? Мало кто осознает.

ПОНТЫ

- Мое мнение: фитнес индустрия - это, в первую очередь, реклама, досуг и развлечение, а уже потом здоровье. Сейчас люди помешались на культе красивого тела: подтянутые девушки и мужчины являются символом успешной и красивой жизни. В социальных сетях и музыкальных клипах нам показывают стройных людей на фоне роскошной жизни. Видя это, человек уже подсознательно думает, что если он «раскачается», то станет солиднее на фоне других. Заниматься дома - не модно, но выехать в тренажерный зал и там качаться - это престижно. С моей колокольни это выглядит немного странным.

К примеру, у меня есть клиентка, которая едет в тренажерный зал на авто по пробкам, чтобы побегать на беговой дорожке и покрутить педали велотренажера. А живет она рядом с парком, где можно позаниматься бесплатно и еще время на дороге сэкономить. На вопрос: почему не бегает в парке? Девушка ответила, что боится встретить знакомых и выглядеть глупо.

Женщинам часто нужно похудеть "еще вчера"

Женщинам часто нужно похудеть "еще вчера"

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ХОДЯТ «ПОТОМУ ЧТО НАДО» И ЗА КОМПАНИЮ

- Есть категория посетителей, которые ходят в зал «потому, что надо». У них простая установка - прийти покрутиться у тренажеров, почувствовать легкую боль в мышцах и уйти. Такие привыкли все делать через «не хочу», а поэтому распространяют этот принцип на все сферы жизни.

Многие ходят за компанию с друзьями и родственниками. В этом случае люди становятся зависимыми друг от друга: и если попадают в зал по одиночке, то чувствуют себя некомфортно и быстро сливаются.

Но, конечно, есть категория людей, которые приходят в зал потому, что для них это вопрос полноценной жизни, а не досуг.

Я советую прежде, чем покупать абонемент в зал, просто поотжиматься месяц от пола дома. Если через две недели у вас появилось ощущение, что вы делаете ненужную работу, будьте уверены - в зале вас посетят те же мысли.

Кто-то долго едет по пробкам, чтобы пройтись по беговой дорожке и покрутить педали велотренажера, а сам живет возле парка

Кто-то долго едет по пробкам, чтобы пройтись по беговой дорожке и покрутить педали велотренажера, а сам живет возле парка

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ДЛЯ КОГО ФИТНЕС – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

- Я работаю с посетителями, у которых есть травмы спины, коленей, грыжи в поясничном отделе или другие заболевания. В этом случае фитнес-инструктор точно не помешает. Если заниматься с такими проблемами дома, то можно сделать себе хуже - сделать упражнения неправильно, тем самым еще больше травмировав организм.

Я заметил, что в начале реабилитации люди не верят в упражнения. Многие хотят более легкого выздоровления, которое обещают при иглоукалывании, физиопроцедурах и описывают в раскрученных методиках.

Всегда отвечаю так: «легко и просто» можно что-то сломать, а вот восстановление - это пот, боль и длительное ожидание. Однако? если появляется улучшение, то оно остается на всю жизнь.

Не уходят из зала те, кому занятия улучшают качество жизни и поднимает настроение, кто восстанавливается после травм

Не уходят из зала те, кому занятия улучшают качество жизни и поднимает настроение, кто восстанавливается после травм

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

КАК ЗАРАБОТАТЬ ГРЫЖУ ЗА ДВА МЕСЯЦА

- Молодежь да и взрослые мужчины, когда впервые приходят в тренажерный зал, сразу хватаются за огромные гантели, не имея за плечами хоть какой-то спортивной базы. Как итог - портят суставы и зарабатывают грыжи. Это происходит как раз в первые два месяца тренировок.

Когда я проходил практику в клинике спортивной медицины, то удивлялся: сколько же покалеченной молодежи там лечится? Все красивые, молодые, а уже хромают или имеют трещины в костях. Поэтому нужно всегда держать в голове, что здоровье важнее рельефных или объемных мышц. Какой бы ты не был подкачанный, спортивные увечья остаются с человеком на всю жизнь и часто напоминают о себе.

МЕЧТА «ЗАСТРЕВАТЬ В ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ»

- И да: подтянуть тело - это не только сложный процесс, но и достаточно дорогое удовольствие, так как нужно соблюдать большое количество диет. Фитнес-индустрия держится на энергетических батончиках и добавках. Без них тренажеры не приносили бы столько доходов.

Как правило, при каждом зале есть свой фито-бар, где продают коктейли, добавки и могут даже правильно приготовить гречку. Таким образом, один поход в зал превращается в череду непредвиденных расходов.

Люди, несмотря на свой достаток, могут отдавать ползарплаты лишь бы поддерживать свое тело в нужной форме. Один мой знакомый тратит в месяц по 15 тысяч рублей на добавки, потому что мечтает «застревать в дверных проемах». Он три года уже сидит на протеинах, а дверные косяки все не поддаются.

Тренер советует поотжиматься дома с две недельки: если удастся не бросить, то можно и в зал записываться

Тренер советует поотжиматься дома с две недельки: если удастся не бросить, то можно и в зал записываться

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ПОХУДЕТЬ К ДАТЕ

- Отдельная категория наших посетителей - это дамы. Большинство хотят похудеть, поэтому идут в спортзал. Они больше подвержены общественному влиянию, чем мужчины. Очень комплексуют, если не вписываются в стандарты, и некоторые готовы платить любые деньги, лишь бы прийти к идеалу.

Заметно облегчают кошелек занятия с личным тренером, специальные антицеллюлитные массажи и правильная еда. Некоторые спускают на это почти весь свой доход, лишь бы поразить воображение.

Про модные упражнения из соцсетей они тоже знают все, а когда советуешь им что-то более эффективное, считают некомпетентным. Я и перестал.

Девушки часто просят меня, чтобы я помог им скинуть кило к какой-нибудь знаменательной дате - например, годовщине свадьбы или переезду. На вопрос: можно ли скинуть два десятка кг за четыре месяца, я честно отвечаю – нет. А любое ускорение этого процесса вредит здоровью.

И, кстати, 20 лишних килограммов - это тот набор веса, после которого девушки идут на фитнес. До этой цифры они стараются справиться собственными силами.

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