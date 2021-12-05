Сила — в голове: Ростовчанин двинул сдвинул фуру одним пальцем

Научившись отжиматься на двух пальцах, спортсмен решил идти дальше. Фото: личный архив Алексея Крошнева

Все достижимо — было бы желание. Это каждый день подтверждает ростовчанин Алексей Крошнев. Кажется, уникальный спортсмен может воплотить в жизнь любую задумку, которая придет ему в голову. Хочет — одним пальцем толкнет 16-тонную фуру с прицепом, потом тем же пальцем отожмется от гвоздя, а захочет — с приставленным к горлу ножом протащит легковушку массой 1,3 тонны. И это, как рассказал Алексей журналисту «КП — Ростов-на-Дону» - не предел.

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Сегодня 36-летний Алексей заработал авторитет как тренер, не раз заявил о себе как выдающийся спортсмен. Правда, сам рос в неспортивной семье, был самым маленьким и худеньким в садике и в школе, но это - до поры до времени.

- С пяти лет знал, кто такой Брюс Ли, смотрел фильмы с ним, с Вандамом, пытался повторять, в растяжку садился. Тетя даже мне книжку по каратэ подарила — читать еще не умел, а картинки повторял. И в семь лет папа отдал меня на секцию по каратэ и рукопашному бою, - вспоминает Алексей. - В школе попробовал и айкидо, и дзюдо — мне нравилось, это тренирует дисциплину, но не каждый каратист сможет постоять за себя, если на него нападут на улице. Искал более жесткий спорт. Тогда, в начале нулевых у нас единоборства ММА еще не был достаточно развиты: были только кикбоксинг, бокс и тайский бокс. Остановился на тайском боксе — он, наверное, более характерный.

Теперь Алексей сам тренирует спортсменов и своим примером показывает, что сдаваться нельзя, а в победу нужно сначала поверить.

Штангу поднимает тяжелее себя более чем в два раза. Фото: личный архив Алексея Крошнева

ВСЕ — В ГОЛОВЕ

Толкать пальцем многотонную фуру спортсмен придумал не сразу. Те же штанги в зале поднимает. Рассказывает, что давно выполняет норматив мастера спорта международного класса. Когда весил 65 кг, жал 150 кг, когда был 80 — поднимал 180.

- Мне все говорят, чтобы сдал норматив МСМК. Но там столько мороки: документы подготовь, оплати, экипировку купи. В 20 лет может быть и побежал сдавать, а сейчас я уже состоялся как тренер и мне не нужно кому-то что-то доказывать, - говорит Алексей.

А вот бросить себе очередной вызов и сделать невыполнимый трюк — пожалуйста! Когда легко стал отжиматься как Брюс Ли на двух пальцах, попробовал на одном — получилось, а потом усложнил задачу - на одном еще и от острого гвоздя.

А раз палец цел, что с другими частями тела будет? Поначалу, может, и порез, а потом - «сталь». Алексей практикует технику «железной рубашки»: напрягая определенные группы мышц, он становится невосприимчивым к острым предметам — ломал о корпус нож, гнул шампур и оставался невредимым.

- Не говорю, что я непробиваемый. Как и все легко могу порезаться. Но осознанно подхожу к вопросу, пробую нагрузку, угол, под которым зафиксирую нож. Это холодное оружие, и с ним играть нельзя. Здесь нужен тонкий расчет: или ты это делаешь, или вообще не берешься, если есть сомнение, - рассказывает спортсмен. - А когда два ножа из кулака у меня вытягивали в разные стороны, получилось пару раз, и нужно было остановиться, но все хотелось лучше сделать, и в итоге порезался.

Сначала Алексей сдвинул восьмитонный тягач, а потом и 16-тонн - грузовик и цистерну. Фото: стоп-кадр видео из личного архива Алексея Крошнева

А МОЖЕТ САМОЛЕТ?

Опытным путем установив, что один палец выдерживает всю его массу, спортсмен-испытатель решил проверить границы своей силы. Забегая вперед скажем, что пока не нашел. Сначала толкнул одним пальцем машину своего ученика массой 1,3 тонны, потом свою потяжелее и по нарастающей — сначала восьмитонный тягач, а потом вместе с прицепом-цистерной — 16 тонн.

- В планах у меня толкнуть самолет. Каково это — толкнуть 16-тонный грузовик пальцем — я уже почувствовал, теперь бы небольшой самолет тонн так 25-30 попробовать, - поделился Алексей.

Но это большие планы на теплый сезон, а пока Алексей успешно совместил два любимых направления — силовое и работу с острыми предметами — в один трюк. Схватив рукой острие ножа, к которому за трос была привязана та самая легковушка «Фольксваген Поло» весом 1,3 тонны, он протащил машину несколько метров. А потом приставил тот же нож к горлу, как следует зафиксировал и снова прошел несколько метров.

- Теперь хочу повторить трюк уже с джипом больше двух тонн. Знаю, что сделаю это, потому что в первый раз машину тащил в горку, даже поцарапался немного от того, что пришлось двигаться рывками, так что джип по ровной поверхности протяну. Будет круто.

Алексей рад, что может мотивировать своими рекордами людей - и не только в спорте. Фото: личный архив Алексея Крошнева

СТРАХ ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ

Спортсмен признает, что и ему бывает страшно, но без его преодоления не бывает и развития.

- Конечно, страх есть. Без инстинкта самосохранения мы бы сейчас с вами не разговаривали. Но страхом нужно уметь управлять. И спорт дух закаляет. Поначалу всем страшно было идти на тренировку, выходить в спарринг, - говорит Алексей. - Поэтому, когда у меня появятся дети, спортом будут заниматься точно. Профессионально или нет, каким видом — сами решат. Главное — это важно для дисциплины, для тонуса, для борьбы со стрессом: к примеру, поколотишь грушу на тренировке и ты уже добрый человек. А пока тренирую будущую супругу в зале.

И когда страх и сомнения уходят, а в голове остается уверенность, тогда можно приступать к трюку, объяснил силач. Выбирать погожий день, чтобы не было скользко, договариваться о машине и просить друзей провести съемку, чтобы зафиксировать рекорд.

Еще Алексей снимается в короткометражных фильмах. Фото: личный архив Алексея Крошнева

- Нет такого, чтобы я долго тренировался и готовился. Проверил возможность трюка и сделал. Нет времени прокачивать бесконечно этот палец — берешь и делаешь, - объясняет Алексей. - Да и когда перед тобой стоит многотонная фура и рядом ты - всего 70 килограммов весишь - тут не в пальце дело, а в голове. А раз все дело в голове, то вполне возможно, что мы увидим ростовчанина в голливудском кино. В съемках любительских короткометражек, полных экшна и самоиронии, например, "Настоящий боевик", уже поучаствовал. Сам спортсмен говорит, что ни кино, ни рекордами своими гордится, а тем, что вдохновляет людей заниматься спортом или отважиться на важное дело, показывая своим примером, что нет ничего невозможного.

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