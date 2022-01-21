Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 января 2022: опасный вирус подхватили еще 599 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 599 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 января 2022 - заразились еще 186 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 599 пациентов. Общее число зараженных составило 201 849.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,2% – от 46 до 65 лет; 13,7% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 9,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 989 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 29 человек.

За сутки выздоровели 259 зараженных. За все время от ковида вылечились 181 883 жителя Дона.

Подтвердилась смерть восьми инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 67 до 91 года и трое мужчин в возрасте от 62 до 75 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 922 человека.

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